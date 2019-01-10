Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Adana'da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu09 Ocak 2019, Çarşamba
- Adana'da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu
- İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar
- CHP'li belediyeden engelli kıza akılalmaz tehdit! AK Parti'den istifa etmezsen...
- Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!
- Adana'da bir lisede dehşet! Yan bakma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti
- Tuncer ve eşi Emine Ustael Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
- Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi
- Ankara'da engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü! Açığa alındı
- İzmir'de bir doktordan skandal paylaşım!
- Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var
- Bakan Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına tokat gibi yanıt
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.