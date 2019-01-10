Adana'da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu 09 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.