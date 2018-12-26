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Adana'da derede ceset bulundu

25 Aralık 2018, Salı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.


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