Adana'nın Yüreğir ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Adana'da derede ceset bulundu25 Aralık 2018, Salı
- Adana'da derede ceset bulundu
- Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
- Bakan Albayrak'tan #BizHiçVazgeçmeyeceğiz paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı!
- Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü
- Esed rejimi güçlerinin girdiği Arimah beldesinden ilk görüntüler ve ilk değerlendirme!
- Bakan Berat Albayrak'tan anlamlı hediye!
- AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
- Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı!
- Başkan Erdoğan: "2019 yılını Şanlıurfa Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz"
- Başkan Erdoğan: "Yapılan hakaretler yenilir yutulur cinsten değil"
- Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.