Adana'da dehşete düşüren olay! İlaç enjekte ettiği kadını bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlık isteğine karşılık vermediği gerekçesiyle zorla ilaç enjekte ettiği kadını bıçakla da yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Kadın, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da dehşete düşüren olay! İlaç enjekte ettiği kadını bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı06.03.2019 13:22
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