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Adana'da DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltında (Video)

14.08.2019 10:01

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan incelemeler neticesinde, Adana'da 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Bu doğrultuda bir operasyon düzenleyen polis ekipleri, bayramın ilk günü 3 kişiyi gözaltına aldı.


Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.
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