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Adana'da bombalı saldırı düzenleyen terörist saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış (Video)

01.10.2019 15:11

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin yeni görüntüleri elde edildi. Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış. İşte o anlar...


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