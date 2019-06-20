Adana'da bir TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu

Adana'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otomobile çarptı. Araçların 30 metre sürüklenip, köprüden uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da bir TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu20.06.2019 19:14
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