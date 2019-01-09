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Adana'da bir lisede dehşet! Yan bakma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

09 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'da iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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