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Adana’da bir garip vurulma hikayesi

20 Aralık 2018, Perşembe

Askerden izne gelen genci silah ve bıçakla yaraladığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin yeğeni Huriye G. "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar. Bende şikayetçi olunca 21 yıl hapis cezası alan şahıs şikayetimden vazgeçmemi istedi, vazgeçmeyince dayılarıma bu iftirayı attılar" dedi.


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