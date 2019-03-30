Adana'da bar önünde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Adana Seyhan'da bulunan bir bara, iddiaya göre 3 kişi ateş açtı. Açılan ateş sonrası Ömer İmre hayatını kaybederken, Tuncay Bozdoğan ise yaralandı.
Adana'da bar önünde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar30.03.2019 11:04
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