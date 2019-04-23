Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla... 23.04.2019 12:18

Adana'da bir kıza aşık olduğunu ile süren genç, bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Kendine zarar vererek etrafa tehditler savuran adam olay yerine gelen polise de saldırdı. Genci itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale ederek etkisiz hale getirdi.