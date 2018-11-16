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Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga: 2 ölü

15 Kasım 2018, Perşembe

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İsmail İ.'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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