Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İsmail İ.'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga: 2 ölü15 Kasım 2018, Perşembe
- Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga: 2 ölü
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