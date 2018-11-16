Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga: 2 ölü 15 Kasım 2018, Perşembe

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İsmail İ.'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.