Adana'da 80 yaşındaki tacizciye pusu! 12 kadın bir olup yakaladı 01.09.2019 11:38

Adana'da kadınları elle ve sözle taciz eden 80 yaşındaki adam 12 kadın tarafından yakalandı. Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. Zanlı daha sonra polise teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede dolaşan 80 yaşındaki şüpheli, kadınları elle, sözle taciz etmeye başladı. Tacize uğrayanların giderek artması üzerine kadınlar işbirliği yapmaya karar verdi.

12 KADIN BİR OLUP YAKALADI

Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı. Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi.

BİZLERE UYGUNSUZ TEKLİFLERDE BULUNUYORDU

Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





