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Adana'da 600 polisle şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

27.02.2019 10:29

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişiden 30'u gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi.


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