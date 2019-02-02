Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Ceyhan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem02 Şubat 2019, Cumartesi
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