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Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

19.09.2019 22:41

Adana’da 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir şahsın evine yüzlerce kişi tarafından yakılmak istendi. Kalabalık polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı.


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