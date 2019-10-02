Haberler Web TV Adana Seyhan'da eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu

Adana Seyhan'da eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu

02.10.2019 05:13

Adana’nın Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.


Adana'da bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) maddi hasara yol açarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi 13298. Sokak'taki iki katlı müstakil eve, şüpheli kişi ya da kişilerce EYP atıldı. Evin penceresine doğru atılan patlayıcı, pencerenin dışında patladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, atılan patlayıcının türünü ve olayı gerçekleştirenleri bulmak için araştırma başlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları