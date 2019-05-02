Adana otobüste taciz! Yolcular tacizciyi böyle yakaladı (Video) 02.05.2019 14:41

Adana'da bir belediye otobüsünde tacize uğrayan kadın tacizcisini cep telefonuyla kaydedip, yolcuların yardımıyla yakaladı. Etkisiz hale getirilen tacizci polis ekiplerine teslim edildi. Kadının tepkisi üzerine tacizci, 'Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim” diye karşılık verdi.