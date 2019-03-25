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Adana merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

25.03.2019 17:36

Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 29 askerin gözaltına alındığı açıklandı.


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