Adana merkezli 11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana merkezli 11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı19.02.2019 09:37
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