Adana Çukurova Üniversitesi'nde yangın 20.03.2019 06:55

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.