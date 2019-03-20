Adana Çukurova Üniversitesi'nde yangın

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.
Adana Çukurova Üniversitesi'nde yangın20.03.2019 06:55
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