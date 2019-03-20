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Adana Çukurova Üniversitesi'nde yangın

20.03.2019 06:55

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.


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