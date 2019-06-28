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Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu (Video)

28.06.2019 17:12

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılması planlanan personel alımları için resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül alımlarla ilgili müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Bakan Gül, “Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz.” ifadelerini içeren paylaşımda bulundu. İşte detaylar...


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