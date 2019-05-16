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Adalet Bakanı Gül'den terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili flaş açıklama

16.05.2019 16:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.


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