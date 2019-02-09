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Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini tüm dünya görecek

09.02.2019 13:59

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ davaları ile ilgili dikkat çeken bir örnek vererek “Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek” dedi.


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