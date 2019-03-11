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Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı içinde yerleri yok!

11.03.2019 16:28

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, etik ilkelere ilişkin bilgileri içerisinde barındıran "Türk Yargı Etiği Bildirgesini" kamuoyuyla paylaştı. Gül, "Aklı ve muhakemeyi değersizleştirenlerin ne hale düştüğünü hep birlikte gördük. FETÖ’nün kurşun askerleri yargıya zarar verdiler; hak ve adalet duygularını incittiler ama sonuçta onlar kaybettiler" dedi.


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