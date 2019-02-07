Adalet Bakanı Gül: Sorumlular gereken cezayı alacak 07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Kartal'da dün çöken ve en az üç kişinin yaşamını yitirmesine yol açan binayla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "İlgililer sorumlular gereken cezayı alacak. Soruşturma çok uzamadan tamamlanacaktır" dedi.