Haberler Web TV Adalet Bakanı Gül: Sorumlular gereken cezayı alacak

Adalet Bakanı Gül: Sorumlular gereken cezayı alacak

07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Kartal'da dün çöken ve en az üç kişinin yaşamını yitirmesine yol açan binayla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "İlgililer sorumlular gereken cezayı alacak. Soruşturma çok uzamadan tamamlanacaktır" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları