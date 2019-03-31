Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı 31.03.2019 13:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulunda 1036 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Gül, "Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir." dedi.