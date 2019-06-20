Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar (Video) 20.06.2019 11:25

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Genelkurmay Çatı davası hakkında açıklama yaptı. Bakan Gül, “Darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği gün oldu. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Bağımsız Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu karar çok önemlidir. Mahkeme hukuk çerçevisinde yargılama yaptı, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.