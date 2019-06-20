Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Genelkurmay Çatı davası hakkında açıklama yaptı. Bakan Gül, “Darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği gün oldu. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Bağımsız Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu karar çok önemlidir. Mahkeme hukuk çerçevisinde yargılama yaptı, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar (Video)20.06.2019 11:25
- Dolar kritik seviyenin altına geriledi! Dövizde düşüş sürüyor (Video)
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar (Video)
- Genelkurmay çatı davasına ilişkin Avukat Yasin Şamlı'dan flaş açıklama: Örnek bir yargılama (Video)
- Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklama (Video)
- 224 sanığa ceza yağdı! Darbenin elebaşları Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli... cezaları açıklandı (Video)
- Genelkurmay çatı davası: Akın Öztürk'ün de arasında olduğu 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
- KKTC, Maraş'ın yeniden açılması için çalışma başlatma kararı aldı! Hayalet şehir 'Maraş' neden kapalı? (Video)
- Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıkıyor (Video)
- Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 20 Haziran 2019 Perşembe hava durumu
- Genelkurmay Çatı davasında karar günü
- Emeklinin zam hesabı tamam! Temmuz’da 12.3 milyon emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri değişecek (Video)
- CHP'nin Sayıştay yalanına Binali Yıldırım'dan cevap
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.