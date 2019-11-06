Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Bülent Arınç'ın KHK sözlerine sert tepki 06.11.2019 13:16

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "KHK faicadır" diyen Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bülent Arınç'ın bu sözlerini yorumlarken; "KHK faciadır demek, facia bir söz" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında FETÖ ile ilgili çıkarılan KHK'lara ilişkin olarak "KHK faciadır" ifadesini kullanan Bülent Arınç'a bir tepki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, Arınç'ın sözlerini değerlendirirken "KHK faciadır demek, facia bir söz" dedi.

İşte Abdülhamit Gül'ün açıklamaları

Türkiye'de mahkemeler dosyaya göre kararlarını verirler ve elbette yargılama yaparlar. Mahkeme kararlarını herkes eleştirebilir. Mahkeme kararları da bu eleştirileri, kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirilen yargılamalarda eleştirileri ortadan kaldırmak için kararını gerekçeli yazarlar. Ve gerekçede niçin bu kararları verdiklerini, yargının kendini savunması da bu yöndedir. Dolayısıyla gerekçeli kararda da yine bu verilen karar elbette değerlendirilecektir.

Türkiye'de FETÖ mücadelesi, bu 40 yıllık terör örgütüyle etkin mücadele başta yargı olmak üzere sürdürülmektedir. Bu konuda binlerce ağırlaştırılmış müebbet, müebbet alan 2 binin üzerinde darbeci sanık vardır. Tüm bu yargılamalarda Ömer Halisdemirlerin, Erol Olçokların, 251 şehidimizin ruhu incinmeyecek şekilde darbeciler bugün Türk yargısı önünde hesap vermektedir. Bu hesapları elbette hukuk önünde, hukuk çerçevesinde sonuna kadar verecekler. Hepimiz de bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar bu mücadele elbette verilecek.

Bu mücadeleyi verirken hukuk ilkesi neyse bu kararlar verilecek. Yargıtay'ın verdiği bir karar çerçevesinde mahkemenin verdiği bir karar olmuştur. Bu mücadeleyi de hukuk hattında sürdürmek çok önemli. Bu mücadeleyi verirken kuruyla yaşı da birbiriyle ayırt etmek, bu konuda öyle sıcak köşelerinde sosyal medyalarda ahkam kesmek değil de, dosyadaki duruma göre hüküm vermek mahkemenin görevidir. Dolayısıyla sıcak köşelerinde kimse Türk yargısını FETÖ ile mücadele konusunda töhmet altında bırakmasın. Elbette kararlar eleştirilebilir ve değerlendirilebilir ama Türkiye bir hukuk devletidir; eksik, yanlış, hatalı karar varsa da bir üst merciden döner. Türkiye sonuna kadar FETÖ mücadelesini yargı başta olmak üzere tüm kurumlarıyla kesintisiz zaafiyete uğratmadan sürdürecektir. Mücadelesini devam ettirecektir.

"KHK FACİADIR DEMEK, FACİA BİR SÖZ"

Yani KHK faciadır demek, facia bir söz. Böyle bir genel yaklaşımla, olaya bakmak doğru bir şey değil. Türkiye'de AK Parti, Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi başlatırken yalnız bırakılan süreci de gördük. Sonrasında 15 Temmuz mu olması gerekiyordu? Üzerimize bombaların, mermilerin mi yağdırılması gerekiyordu? 15 Temmuz'da darbeye katılan örgüte destek olan kişilerin elbette devlet içerisinde yer almaması hususunda anayasadaki bir ilke gündeme getirilmiştir. Ama bütün KHK'lılar da suçludur diye bir şey de yok. O yüzden OHAL Komisyonu kurulmuş. OHAL Komisyonuyla birlikte varsa eksik, hatalı incelemeler bunların memuriyete dönmesi için kararlar verilmiş. Yetinmemiş hükümet, bir kişi bile hatalı bir şekilde ihraç olduysa yargı yolu açılsın diye mahkemeler açılmış. Mahkemeler de bunlara bakacak ve bu konuda bir mağduriyet varsa, bir haksızlık varsa elbette kendi işine dönecek. Devlet olarak, hükümet olarak bir kişinin ekmeğinden olmasını elbette kimse istemez haksız yere. Ama bu konuda bütün KHK'lılarla ilgili de böyle olayı ajite edici, herkes mağdur, devlet mağdur eden, adeta FETÖ hiç mağdur etmemiş, bu konuda nerdeyse hiçbir suçu yok; işi devlete, hükümete yıkacak şekilde bir yaklaşımı ortaya koymak esasen bir başka algıya sebebiyet verir. 251 insanımızı şehit eden kişi KHK'lı olarak işten atılmayacak devam edecek öyle mi? Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. 15 Temmuz günü bu işte mermiler geldiğinde uyanan kişilerden önce, cumhurbaşkanımız gerekli uyarıları yapmıştır.