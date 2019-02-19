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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu: Çok yakında nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız

19.02.2019 16:28

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişletmiş olacağız." dedi.


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