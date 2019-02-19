Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu: Çok yakında nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişletmiş olacağız." dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu: Çok yakında nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız19.02.2019 16:28
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