Kadıköy açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.
Adalar vapurunda korku dolu anlar! Genç kadın bir anda...06.10.2019 19:19
- Adalar vapurunda korku dolu anlar! Genç kadın bir anda...
- Adıyaman'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü
- Selçuk Bayraktar Akıncı'nın yeni test görüntülerini paylaştı!
- AK Parti'den ABD'nin skandal beğenisine sert tepki!
- Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o yöne çevrildi
- Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten A Haber canlı yayınında konuştu
- İstanbul'da yol çöktü! Araçlar çukura düştü
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
- Son dakika: Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristler canlı yayında görüntülendi | Video
- Sakarya'da Pamukova'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video
- Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi
- Kılıçdaroğlu uçak inmiyor demişti! İşte 9 ayda Sabiha Gökçen'den geçiş yapan yolcu sayısı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.