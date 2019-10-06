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Adalar vapurunda korku dolu anlar! Genç kadın bir anda...

06.10.2019 19:19

Kadıköy açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.


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