Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı'nın kısa bir süre önce kitap çıkaracağı iddia edilmişti. Subaşı'nın gündemde olan bir diğer konusu ise sevgilisi DJ Guido Senia. Artık ilişkilerini gizlemiyorlar. DJ Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına yaptığı yorum ise çok şaşırttı.
Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido Senia'dan ilginç yorum!16.02.2019 11:18
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