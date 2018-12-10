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Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan gözlerini alamadı!

10 Aralık 2018, Pazartesi

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde Acun Ilıcalı, ödül alması için anons edilen Serenay Sarıkaya'dan gözlerini alamadı.


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