Acılı baba isyan etti: "Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynundadır!" 30.09.2019 12:25

Diyarbakır'da çocuklarından haber alamayan acılı ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Evladından haber alamayan acılı baba Süleyman Aydın, "HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Çocuklarımızın vebali HDP’li vekillerin boynunadır. Bizim çocuklarımızın üzerinden siyaset yapıyorlar özellikle. PKK ile aranıza mesafe koyun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin 3 Eylül'de başlayan evlat nöbeti, devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde "Evlat Nöbeti" tutan acılı baba Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı zaten HDP götürüyor. Teslim olan teröristler de HDP'nin götürdüğünü söylediler. Bu doğru bir durumdur. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Bunu artık bilmeyen yok. Çocuklarımız buraya gelmeden kesinlikle bir yere gitmeyiz. Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor. Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynunadır. Bizim çocuklarımızın üzerinden siyaset yapıyorlar özellikle. PKK ile aranıza mesafe koyun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kızı için Kütahya'dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime'nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis'e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime'm okumaya gitti Bitlis'e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime'mi götürdüler. Fadime'mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi.