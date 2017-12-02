Yol Durumu

Açıklayamadan kaçtı!

01 Aralık 2017, Cuma
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarının belgesi olduğunu savunduğu kağıtları yine açıklamadı. Gazetecilerden gelen soruların ardından kürsüden apar topar inen Tezcan, sözde belgeleri de sır gibi sakladı. Böylelikle CHP reziiliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu!
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları