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Acı haber Afrin'den geldi: 1 asker şehit (Video)

26.06.2019 17:04

Son dakika haberine göre Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.


Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

UZMAN ONBAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ
Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI
Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

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