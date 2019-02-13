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AB, Suudi Arabistan'ı teröre destek veren ülkeler listesine ekledi

13.02.2019 14:26

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan'ı kara para aklayan ve terörizmi finanse eden ülkeler arasına ekledi.


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