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Abonelik sözleşmeleri izinsiz uzatılamayacak

04.04.2019 10:16

Tüketicinin rızası olmadan abonelik sözleşmeleri uzatılamayacak. Bakan Ruhsar Pekcan, “Talebin ulaştığı andan itibaren 7 günde fesih yerine getirilmeli. Sözleşmenin feshedildiği bilgisi bildirilmek zorunda” dedi.


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