Haberler Web TV AB'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki!

AB'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki!

29.05.2019 16:17

AB'nin Türkiye ilerleme raporuna Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Türkiye rapordaki tutarlı eleştirileri not edecektir. Bu rapor AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.


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