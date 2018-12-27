Abla ve kardeşinin metrelerce havaya uçtuğu feci kaza kamerada 27 Aralık 2018, Perşembe

Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, otomobilin kendilerine hızla çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Abla ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.