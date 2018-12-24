Abisinden kıskandığı eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında kovalayan şahıs, kadını sığındığı spor salonunda pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı kadın kanlar içinde kalırken, silahlı saldırgan spor salonu çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Abisinden kıskandığı eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle vurdu24 Aralık 2018, Pazartesi
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