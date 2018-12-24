Abisinden kıskandığı eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle vurdu 24 Aralık 2018, Pazartesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında kovalayan şahıs, kadını sığındığı spor salonunda pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı kadın kanlar içinde kalırken, silahlı saldırgan spor salonu çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.