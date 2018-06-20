Abidik gubudik Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, abidik gubidik hareketlerine devam ediyor. Daha önce meydanlarda ulumaya benzer sesler çıkartan, yabancı bir medya kurumuna verdiği röportaj sırasında anlamsız hareketler yaparak titreyen Akşener, şimdi de katıldığı bir televizyon programında elinde bir alet varmışçasına garip garip hareketler yaptı. Akşener'in bu hareketlerinden bir kolaj oluşturan sosyal medya kullanıcıları "Akşener bu garip hareketlerle ne anlatmak istiyor?" sorusunu sordu.
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bunlarmı yönetecek Türkiyeyi ne günlere kaldık zavallı insanlar
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