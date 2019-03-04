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ABD'yi vuran hortumda 22 kişi öldü

04.03.2019 09:31

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.


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