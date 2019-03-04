ABD'yi vuran hortumda 22 kişi öldü

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.
ABD'yi vuran hortumda 22 kişi öldü04.03.2019 09:31
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