Abdurrahim Albayrak Emre Akbaba olayının perde arkasını açıkladı 17 Ağustos 2018, Cuma

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'nın transferi konusunda yaşanan süreci açıkladı.

EMRE AKBABA İÇİN 7 MİLYON EURO İSTEDİLER

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile uzun süredir görüştüklerini belirten Albayrak, "Ankara'da bir saate yakın bir görüşme gerçekleştirdik. Sevgili başkan bizden 7 milyon Euro istedi. Sözleşmesinin bitmesine 6-7 ay kalan bir futbolcuya böyle bir para veremeyiz. Özellikle böyle bir sıkıntılı bir dönemde. Biz buraya 100 liranın hesabını yaparak geldik. Nereden kısabiliriz. Nasıl yapabiliriz diye. Son olarak biz 2,5 milyon Euro teklif etti ve sonra 3 milyon Euro'ya çıktık. Dün Kulüpler Birliği toplatısından sonra TT Stadı'na geldim. Hasan başkanı da davet ettim. Kendisi de kırmadı geldi. 3 milyon Euro'da anlaşamadık. Kendisi "Ben Alanya'ya dönüyorum. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarla görüştükten sonra size dönerim" dedi. Ben kendisini kendi aracımla göndereyim dedim. Kabul etmedi. Ben saat 18.00'de gideceğim dedi ama malesef o saatlerde Sabiha Gökçen'den Alanya'ya uçuş olmadığını öğrendik." dedi.

"ALANYASPOR EMRE AKBABA'YA BASKI YAPIYOR"

"Hasan başkan Alanya Fenerbahçeliler Dernek Başkanı, futbolcu Galatasaraylı. Galatasaraylı formaları var, ortalıkta dolaşıyor. Dün akşam geç saatlere kadar görüştük. Şu anda da yönetim kurulu Emre'yi almışlar baskı yapıyorlar gitmesi için. Emre'ye de teşekkür ediyorum. Kendisi "Ben Galatasaraylıyım, G.Saray'dan başka takıma gitmem" diyor. Herkes için hayırlısı neyse o olsun."