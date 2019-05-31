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Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde

31.05.2019 15:56

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.


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