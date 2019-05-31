Haberler Web TV Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler

Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler

31.05.2019 16:49

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, altyapı antrenörleriyle görüşmek üzere Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, tecrübeli teknik adam ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.


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