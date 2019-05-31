Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler 31.05.2019 16:49

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, altyapı antrenörleriyle görüşmek üzere Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, tecrübeli teknik adam ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.