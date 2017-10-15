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Abdülhamid Han'ın gözüyle: Milli Silah neden önemli?

14 Ekim 2017, Cumartesi
Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Abdülhamid Han'ın ve o dönem Osmanlı'sının anlatıldığı dizide devletin erkanının milli silahlara verdiği önem vurgulandı.
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