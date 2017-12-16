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Abdülhamid Han'ın Amerikalılar'a verdiği müthiş ayar

16 Aralık 2017, Cumartesi
İşte yıllar öncesinden Necmettin Erbakan Hoca’nın anlatımıyla Abdülhamid Han’ın yerli ve milli üretime verdiği desteği gözler önüne seren Amerikalılar ile Abdülhamid Han arasında geçen o diyalog...
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