Yol Durumu

ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahlara karşı Raco'ya anti tank füzeleri yerleştirildi

19 Şubat 2018, Pazartesi
Mehmetçik ve ÖSO, Afrin yürüyüşünü 31. gününde başarıyla sürdürürken hedefteki yeni stratejik bölge Raco Beldesi. Hakim tepelere, YPG'nin elindeki ağır silahlara karşı anti tank füzeleri yerleştirildi.
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