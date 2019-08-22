ABD’nin yeni kuklası MLKP mi? 22.08.2019 11:58

1994 yılında kurulan MLKP, yani Marksist Leninist Komünist Partisi, silahlı bir sol terör örgütü. 1990’lardan itibaren PKK ile işbirliği yaparak Tunceli kırsalında barındı. İlk silahlı eylemlerini yine PKK ile birlikte yaptı. Ancak asker ve polisin kararlı operasyonları sayesinde kırsaldaki dağ yapılanması tamamen çökertildi. Fakat kırsalda biten MLKP ile ABD görüştü. Bunun üzerine dikkatler tekrar MLKP’ye çevrildi. Peki MLKP, ABD’nin yeni kuklası mı?

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." demişti. Soylu'nun bu açıklamaları sonrası dikkatler yine terör örgütü MLKP'ye çevrildi.



ABD'NİN YENİ KUKLASI MI?

Türkiye'nin gerek yurt içi gerek yurt dışı operasyonlarla terörün belini büktüğü bir dönemde ABD'nin MLKP ile görüşmesi kafalarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Yaşanan gelişmeler, "FETÖ, DEAŞ ve PKK tıkanınca ABD yeni kuklası olarak MLKP'ye mi yöneldi?" sorusunu akıllara getirdi. MLKP – ABD ilişkisini A Haber canlı yayınında değerlendiren uzmanlar "Özgürlük ve güvenlik dengesinde Türkiye kendi ulusal çıkarlarına göre bir politika izliyor. Bu da onları rahatsız ediyor." dedi.

MKLP

Kaynaklar, yasa dışı silahlı sol örgüt MKLP'nin, Suriye'deki 80 civarında üyesinin YPG/PKK saflarında savaştığını ifade ediyor.

MLKP bünyesinde çok sayıda Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu şahıs, YPG/PKK ile ABD tarafından silahlandırılıyor.

1994 yılında kurulan MLKP, Türkiye'de kentsel alanlarda silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştirmişti.