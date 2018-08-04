ABD'nin yaptırım kararına Erdoğan'dan sert tepki

Başkan Erdoğan, "Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. ABD'nin özellikle son İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır." dedi.
ABD'nin yaptırım kararına Erdoğan'dan sert tepki04 Ağustos 2018, Cumartesi
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